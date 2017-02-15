Следком: хабаровскую школьницу довели до суицида вовсе не «группы смерти»

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

Накануне вечером, 13 февраля, возле одного из жилых домов Хабаровска обнаружено тело несовершеннолетней девочки с травмами, которые характерны при падении с большой высоты. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Необходимо отметить, что в средствах массовой информации появились сообщения о том, что, якобы, данная девочка покончила жизнь самоубийством, выполняя задание так называемой «группы смерти». По информации, которой в настоящее время располагают правоохранительные органы, девочка в «группах смерти» не состояла.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства краевого следственного управления.