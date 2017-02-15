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11:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дело ловца покемонов Соколовского закончено

Стало известно, почему обвиняемого в экстремизме блогера отпустили из СИЗО.

Предварительное расследование уголовного дела блогера Руслана Соколовского закончено, материалы переданы в суд. Дата начала судебного следствия будет назначено судьей, которому будет поручено разбираться в доказательствах обвинений в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконного оборота «шпионского» оборудования, сообщил источник «АиФ-Урал» в силовых структурах.

Соколовскому, задержанному осенью 2016 года, вменяется более десятка эпизодов экстремистской деятельности и оскорблении чувств верующих, признаки которого обнаружены экспертами в видеороликах, которые он размещал на своем канале YouTube. Поводом для начала уголовного преследования, стала видеозапись поимки Соколовским покемона в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Высказывания блогера, в том числе про Христа, имели все признаки уголовного преступления. Вскоре после выхода ролика в «эфир» молодого человека задержали, а в его квартире нашли замаскированную под ручку видеокамеру. Сразу после задержания Соколовского арестовали, но после кассации выпустили под домашний арест, но снова арестовали за нарушение режима — к нему пришла девушка. Из СИЗО его снова выпустили по решению следователя в первой декаде февраля 2017 года.

За время расследования Соколовский уже стал «узником совести» — этот статус ему присвоила правозащитная организация Amnesty International как пострадавшему за выражение собственных мыслей. Позже фонд Михаила Ходорковского выделил семье арестанта 150 тысяч рублей.

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