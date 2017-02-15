Сибиряк отравился угарным газом в салоне собственного авто

Вечером 14 февраля житель города Новосибирска мог сгореть заживо, когда уснул в собственной автомашине в своем гараже. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Проходящие мимо люди заметили из гаража, на котором висел замок, клубы дыма и незамедлительно вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли Сотрудники МЧС России и извлекли сибиряка из горящей постройки. Погорелец признался, что даже не подозревал о том, что ему угрожает опасность.

Дверь капитального гаража пожарным удалось вскрыть при помощи гидравлического инструмента. Когда спасатели проникли внутрь, обнаружили, что здание уже объято пламенем, а на автомобиле уже начала плавиться краска из-за высокой температуры.

В салоне авто огнеборцы обнаружили мужчину, который надышался угарным газом, и извлекли его из транспорта.