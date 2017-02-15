Школьницу госпитализировали после наезда маршрутки в Магнитогорске

Школьница в Магнитогорске попала в больницу с травмами головы после того, как её сбила маршрутная «ГАЗель», сообщают в городском ОГИБДД.

Аварию на улице 50 лет Магнитки зафиксировали утром 15 февраля. По словам очевидцев, подруга 16-летней девочки успела перебежать дорогу, а сама она попала под колёса. «Пострадавшая сначала остановилась на дороге, потом решила пропустить “ГАЗель”. Потом ни с того ни с сего пошла. Водитель просто чисто физически не успевал остановить машину. Пешеходы, будьте внимательны, страдаете и вы, и водители», — написал горожанин.

Напомним, днём ранее в Магнитогорске пострадала женщина, которая решила не дожидаться разрешающего сигнала светофора и ступила на дорогу прямо под колёса иномарки.