В симферопольском поселке ГРЭС из-за взрыва в пятиэтажке погибла женщина — МЧС

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.

По его словам, взрывом в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Яблочкова, 22/9, «вынесло оконные рамы на балконе и в комнате». Иванов уточнил, что после взрыва в квартире произошло возгорание.

Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 9.36. «На место было направлено три машины пожарно-спасательной службы. По прибытию возгорание было оперативно ликвидировано. Один пострадавший, мужчина, самостоятельно спустился на улицу. Второго пострадавшего, пожилого мужчину, спасатели вынесли к машине “скорой помощи”. Эти два человека доставлены в 6-ю городскую больницу с ожогами. Пожилая женщина получила травмы, не совместимые с жизнью», — пояснил Иванов.

Он отметил, что на место прибыли бригады «Крымгаза», которые обследовали квартиру.

«Одна из версий была, что это хлопок бытового газа. Все (газовое — ред.) оборудование в целости и сохранности», — рассказал помощник руководителя крымского главка МЧС и добавил, что в настоящее время также рассматривается версия, что взрыв могли спровоцировать «какие-либо вещества, материалы».

«Помимо (сотрудников — ред.) нашего ведомства, в том числе оперативной группы и штаба центра управления кризисных ситуаций, на месте работают взрывотехники, сотрудники МВД и Следственного комитета», — сообщил он.