В симферопольском поселке ГРЭС из-за взрыва в пятиэтажке погибла женщина — МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). В поселке ГРЭС (Симферополь) вследствие взрыва в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пожилая женщина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). В поселке ГРЭС (Симферополь) вследствие взрыва в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пожилая женщина.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.
По его словам, взрывом в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Яблочкова, 22/9, «вынесло оконные рамы на балконе и в комнате». Иванов уточнил, что после взрыва в квартире произошло возгорание.
Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 9.36. «На место было направлено три машины
Он отметил, что на место прибыли бригады «Крымгаза», которые обследовали квартиру.
«Одна из версий была, что это хлопок бытового газа. Все (газовое — ред.) оборудование в целости и сохранности», — рассказал помощник руководителя крымского главка МЧС и добавил, что в настоящее время также рассматривается версия, что взрыв могли спровоцировать «какие-либо вещества, материалы».
«Помимо (сотрудников — ред.) нашего ведомства, в том числе оперативной группы и штаба центра управления кризисных ситуаций, на месте работают взрывотехники, сотрудники МВД и Следственного комитета», — сообщил он.