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11:48 (мск), источник: Губерния онлайн

В горящем подвале хабаровского дома пожарные нашли труп

Жильцы дома полагают, что возгорание произошло по вине бездомных.

Источник: Губерния онлайн

Ночью во время тушения возгорания в подвале дома на улице Некрасова пожарные обнаружили труп мужчины, сообщает портал «Губерния». По словам местных жителей, в этом помещении часто собирались бомжи.

Спасателей вызвали жильцы квартиры на первом этаже. Пожарные эвакуировали 17 человек, некоторых пришлось выводить в дыхательных масках — до такой степени был задымлен подъезд.

Жители дома уверены, что возгорание устроили бездомные. Дверь в помещение, где обычно хранили свой инвентарь дворники, была открыта.

Примерно через 30 минут после начала тушения спасатели обнаружили в подвале тело мужчины. Принадлежал ли он к числу бродяг, сейчас устанавливают полицейские. Кроме того, оперативники хотят убедиться, что пожар не стал следствием попытки скрыть преступление.

Ликвидировать огонь удалось лишь спустя час.

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