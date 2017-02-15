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11:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области школьник пойдет под суд за кражу денег у учителей

Подростка будут судить по статьям «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и «Кража, с незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158).

Следователи передали в суд уголовное дело 17-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в краже, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 15 февраля. Подросток похищал деньги и золотые украшения в сентябре-октябре 2016 года.

По данным следователей, юноша несколько раз проникал в жилище соседки. Молодой человек украл у женщины 38 тыс. рублей и украшения. Позже несовершеннолетний похитил 3 тыс. рублей у педагогов школы.

На предварительном следствии старшеклассник признался в краже имущества у соседки, но отрицал факт хищения у педагогов. Подростка будут судить по статьям «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и «Кража, с незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158).

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