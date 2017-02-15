14 февраля в Пермском крае случилось массовое ДТП

Со стороны города Березники в направлении Соликамска двигался автомобиль МАЗ с прицепом под управлением мужчины 1968 года рождения. По предварительной информации ГУ МВД, на 310 км трассы он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий впереди автомобиль «Богдан». Легковушку отбросило на впереди стоящий «Daewoo-Nexia-D», от удара данный автомобиль столкнулся с «Ford Transit».



В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Богдан»: женщина 1979 года рождения и мужчина 1981 года рождения, им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.



Напомним, в этот же день на этой же дороге столкнулись два КамАЗа.