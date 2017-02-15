В Калининграде неизвестный водитель сбил девушку и скрылся
В областном центре под колесами неустановленного автомобиля пострадала 26-летняя девушка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в среду сообщили в
В областном центре под колесами неустановленного автомобиля пострадала 26-летняя девушка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в среду сообщили в
Авария произошла около 15:20 на улице Батальной.
Водитель неустановленного автомобиля сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП.
В результате аварии девушка получила телесные повреждения.