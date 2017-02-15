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12:04 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде неизвестный водитель сбил девушку и скрылся

В областном центре под колесами неустановленного автомобиля пострадала 26-летняя девушка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла около 15:20 на улице Батальной.

Водитель неустановленного автомобиля сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП.

В результате аварии девушка получила телесные повреждения.

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