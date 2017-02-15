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12:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец обвиняется в угоне 28 иномарок

Следователи УМВД выяснили, что ранее нижегородец уже был неоднократно судим за кражи в том числе и угоны автомобилей.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, с октября 2014 года по июль 2016 года житель Нижнего Новгорода неоднократно взламывал автомобили, отключал сигнализацию при помощи спецоборудование и угонял их для перепродажи за пределами региона. В общей сложности он угнал 28 автомобилей общей стоимостью около 13 млн. рублей.

Следователи УМВД выяснили, что ранее нижегородец уже был неоднократно судим за кражи в том числе и угоны автомобилей. Ему уже предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас все материалы уголовного дела переданы в суд и позже будет назначено первое заседание по рассмотрению дела.

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