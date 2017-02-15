Без вести пропавший новосибирец найден мертвым в погребе

В июле 2016 года 61-летний житель Кировского района пропал без вести. Как оказалось, мужчина 17 июля 2016 года во дворе одного из домов по улице Водозабор в Кировском районе Новосибирска распивал спиртные напитки со своим соседом. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой сосед пропавшего, 51-летний мужчина, ударил несколько раз топором своего приятеля.

Чтобы замести следы, мужчина спрятал тело в погребе, расположенный во дворе дома, а крышку присыпал землей и замаскировал досками.

14 февраля 2017 года следователи задержали мужчину. После доставления задержанного в отдел полиции мужчина написал явку с повинной, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления и показал место сокрытия тела.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).