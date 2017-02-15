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12:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Без вести пропавший новосибирец найден мертвым в погребе

Мужчина держал тело соседа 7 месяцев в погребе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В июле 2016 года 61-летний житель Кировского района пропал без вести. Как оказалось, мужчина 17 июля 2016 года во дворе одного из домов по улице Водозабор в Кировском районе Новосибирска распивал спиртные напитки со своим соседом. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой сосед пропавшего, 51-летний мужчина, ударил несколько раз топором своего приятеля.

Чтобы замести следы, мужчина спрятал тело в погребе, расположенный во дворе дома, а крышку присыпал землей и замаскировал досками.

14 февраля 2017 года следователи задержали мужчину. После доставления задержанного в отдел полиции мужчина написал явку с повинной, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления и показал место сокрытия тела.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Следствием назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза обнаруженных останков, а так же мероприятия по закреплению полученных доказательств вины подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — поделились следователи.

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