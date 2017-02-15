Новосибирец остался невредимым после падения с 9-го этажа

14 февраля с балкона неустановленного дома упал 20-летний молодой человек. Внизу стоял автомобиль, который самортизировал удар при падении. Поднявшись, парень вернулся в квартиру, где спустя какое-то время все же почувствовал недомогание.

— 14 февраля с 9-го этажа упал 20-летний мужчина. Он выжил, домой вернулся сам, где вскоре почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медикам, — рассказала корреспонденту VN.ru главный врач Новосибирской станции «Скорой помощи» Ирина Большакова.

В результате осмотра у пострадавшего определили черепно-мозговую травму, после чего его доставили в стационар.

Похожий случай произошел в октябре 2016 года. 16-летний парень упал с балкона 23-го этажа. Он приземлился на автомобиль «Рено» и отделался разрывом печени и селезенки. Рекордсмена по выживаемости Сибири выписали домой через пару недель после происшедшего.

Это не единственный случай падения с высоты в День всех влюбленных, который отмечался вчера, 14 февраля. В торговом центре «Ройял Парк» со второго этажа на спор спрыгнул еще один молодой человек. Позже он сам написал в «Инцидент-Новосибирск», что сломал обе ноги. Парень рассказал, что по дороге в больницу машина «Скорой помощи» попала в аварию.

Также с балкона 4-го этажа выпал неадекватный мужчина, но его свободное падение остановил козырек балкона под ним. Он не пострадал, но сильно замерз. А на улице Каунасская в шахту вентиляции упал 12-летний мальчик и сломал ногу. Из труднодоступного места его эвакуировали спасатели МАСС.