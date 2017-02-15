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12:14 (мск), источник: VN.RU

Новосибирец остался невредимым после падения с 9-го этажа

20-летний молодой человек выпал из окна 9-го этажа и остался жив. Удар смягчил капот стоящего внизу автомобиля. Отряхнувшись, парень вернулся домой, однако вскоре почувствовал себя плохо. Медики определили, что у него черепно-мозговая травма. Инцидент произошел 14 февраля в Новосибирске.

14 февраля с балкона неустановленного дома упал 20-летний молодой человек. Внизу стоял автомобиль, который самортизировал удар при падении. Поднявшись, парень вернулся в квартиру, где спустя какое-то время все же почувствовал недомогание.

— 14 февраля с 9-го этажа упал 20-летний мужчина. Он выжил, домой вернулся сам, где вскоре почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медикам, — рассказала корреспонденту VN.ru главный врач Новосибирской станции «Скорой помощи» Ирина Большакова.

В результате осмотра у пострадавшего определили черепно-мозговую травму, после чего его доставили в стационар.

Похожий случай произошел в октябре 2016 года. 16-летний парень упал с балкона 23-го этажа. Он приземлился на автомобиль «Рено» и отделался разрывом печени и селезенки. Рекордсмена по выживаемости Сибири выписали домой через пару недель после происшедшего.

Это не единственный случай падения с высоты в День всех влюбленных, который отмечался вчера, 14 февраля. В торговом центре «Ройял Парк» со второго этажа на спор спрыгнул еще один молодой человек. Позже он сам написал в «Инцидент-Новосибирск», что сломал обе ноги. Парень рассказал, что по дороге в больницу машина «Скорой помощи» попала в аварию.

Также с балкона 4-го этажа выпал неадекватный мужчина, но его свободное падение остановил козырек балкона под ним. Он не пострадал, но сильно замерз. А на улице Каунасская в шахту вентиляции упал 12-летний мальчик и сломал ногу. Из труднодоступного места его эвакуировали спасатели МАСС.

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