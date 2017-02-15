Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12:16 (мск), источник: "Российская газета"

Уральский вуз поможет пострадавшим в ДТП студенткам

В Челябинске будет оказана помощь четырем студенткам ЮУрГУ, пострадавшим в страшном ДТП у главного корпуса вуза.

Распоряжением ректора из фонда университета каждой девушке будет выплачено по 50 тысяч рублей, сообщили в среду в учебном заведении.

— Сегодня все пострадавшие находятся под наблюдением врачей с травмами различной степени тяжести, — пояснил руководитель пресс-службы ЮУрГУ Дмитрий Руденок. — Одна из девушек ввиду тяжелого состояния наблюдается консилиумом. В этой связи ректор университета Александр Шестаков взял ситуацию под личный контроль и принял решение о денежной выплате пострадавшим. Кроме того, вуз готов оказать любую необходимую помощь в лечении и последующей реабилитации студенток. Налажена связь с родителями и руководством ЧГКБ№ 1.

Кроме того, во избежание подобных происшествий в будущем уже подготовлены обращения в ГИБДД и администрацию Челябинска с просьбой о детальной проработке вопроса безопасности пешеходов на отрезке проспекта Ленина от улицы Тернопольской до улицы Лесопарковой, где находятся несколько учебных корпусов и общежитий университета.

В качестве возможных вариантов решения проблемы рассматривается ограничение скоростного режима до 40 километров в час, установка ограждений проезжей части или перенос остановки, на которой пострадали девушки, в более безопасную зону.

Как уже сообщала «РГ», резонансное ДТП возле ЮУрГУ произошло 13 февраля. Внедорожник Lexus GX 470, по предварительным данным двигавшийся по проспекту Ленина со значительным превышением скорости, врезался в Mercedes и от удара вылетел на остановку общественного транспорта, где в это время находилось много людей. Пострадали четыре студентки ЮУрГУ в возрасте от 18 до 21 года. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: РФ не намерена обсуждать с США возвращение Крыма
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь