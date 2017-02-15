Уральский вуз поможет пострадавшим в ДТП студенткам

Распоряжением ректора из фонда университета каждой девушке будет выплачено по 50 тысяч рублей, сообщили в среду в учебном заведении.

— Сегодня все пострадавшие находятся под наблюдением врачей с травмами различной степени тяжести, — пояснил руководитель пресс-службы ЮУрГУ Дмитрий Руденок. — Одна из девушек ввиду тяжелого состояния наблюдается консилиумом. В этой связи ректор университета Александр Шестаков взял ситуацию под личный контроль и принял решение о денежной выплате пострадавшим. Кроме того, вуз готов оказать любую необходимую помощь в лечении и последующей реабилитации студенток. Налажена связь с родителями и руководством ЧГКБ№ 1.

Кроме того, во избежание подобных происшествий в будущем уже подготовлены обращения в ГИБДД и администрацию Челябинска с просьбой о детальной проработке вопроса безопасности пешеходов на отрезке проспекта Ленина от улицы Тернопольской до улицы Лесопарковой, где находятся несколько учебных корпусов и общежитий университета.

В качестве возможных вариантов решения проблемы рассматривается ограничение скоростного режима до 40 километров в час, установка ограждений проезжей части или перенос остановки, на которой пострадали девушки, в более безопасную зону.

Как уже сообщала «РГ», резонансное ДТП возле ЮУрГУ произошло 13 февраля. Внедорожник Lexus GX 470, по предварительным данным двигавшийся по проспекту Ленина со значительным превышением скорости, врезался в Mercedes и от удара вылетел на остановку общественного транспорта, где в это время находилось много людей. Пострадали четыре студентки ЮУрГУ в возрасте от 18 до 21 года. По факту аварии возбуждено уголовное дело.