Уральский вуз поможет пострадавшим в ДТП студенткам
В Челябинске будет оказана помощь четырем студенткам ЮУрГУ, пострадавшим в страшном ДТП у главного корпуса вуза.
В Челябинске будет оказана помощь четырем студенткам ЮУрГУ, пострадавшим в страшном ДТП у главного корпуса вуза.
Распоряжением ректора из фонда университета каждой девушке будет выплачено по 50 тысяч рублей, сообщили в среду в учебном заведении.
— Сегодня все пострадавшие находятся под наблюдением врачей с травмами различной степени тяжести, — пояснил руководитель
Кроме того, во избежание подобных происшествий в будущем уже подготовлены обращения в ГИБДД и администрацию Челябинска с просьбой о детальной проработке вопроса безопасности пешеходов на отрезке проспекта Ленина от улицы Тернопольской до улицы Лесопарковой, где находятся несколько учебных корпусов и общежитий университета.
В качестве возможных вариантов решения проблемы рассматривается ограничение скоростного режима до 40 километров в час, установка ограждений проезжей части или перенос остановки, на которой пострадали девушки, в более безопасную зону.
Как уже сообщала «РГ», резонансное ДТП возле ЮУрГУ произошло 13 февраля. Внедорожник Lexus GX 470, по предварительным данным двигавшийся по проспекту Ленина со значительным превышением скорости, врезался в Mercedes и от удара вылетел на остановку общественного транспорта, где в это время находилось много людей. Пострадали четыре студентки ЮУрГУ в возрасте от 18 до 21 года. По факту аварии возбуждено уголовное дело.