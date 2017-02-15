В Татарстане нашли водителя, который насмерть сбил инвалида и уехал
В Арском районе Татарстана сотрудники правоохранительных органов нашли водителя, который 13 февраля насмерть сбил 50-летнего инвалида, после чего уехал.
В Арском районе Татарстана сотрудники правоохранительных органов нашли водителя, который 13 февраля насмерть сбил 50-летнего инвалида, после чего уехал.
— Водителем оказался 27-летний сотрудник агрофирмы «Ватан» из села Апазово, ДТП он совершил на «Ладе» 9-й модели, — рассказали сегодня ProKazan.ru вправоохранительных органах.
Напомним, инвалид находился на дороге в состоянии алкогольного опьянения, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.