В Краснодаре женщина на иномарке сбила школьницу
Авария произошла 14 февраля на въезде в Юбилейный микрорайон.
Авария произошла 14 февраля на въезде в Юбилейный микрорайон.
Как сообщила «Югополису» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по г. Краснодару Ольга Запьянцева, 14 февраля в 12.20 на въезде в Юбилейный микрорайон на перекрестке улиц Каляева и Минской 37-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, при повороте сбила 11-летнюю девочку.
Известно, что школьница пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
С переломом плеча и ушибом мягких тканей головы девочку госпитализировали.
Обстоятельства случившегося уточняются.