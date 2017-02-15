В Краснодаре женщина на иномарке сбила школьницу

Как сообщила «Югополису» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по г. Краснодару Ольга Запьянцева, 14 февраля в 12.20 на въезде в Юбилейный микрорайон на перекрестке улиц Каляева и Минской 37-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, при повороте сбила 11-летнюю девочку.

Известно, что школьница пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

С переломом плеча и ушибом мягких тканей головы девочку госпитализировали.

Обстоятельства случившегося уточняются.