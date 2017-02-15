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13:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем водитель «ВАЗа» сбил 41-летнюю женщину

По данным автоинспекции, машиной управлял 19-летний парень. Пострадавшую госпитализировали.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21093» сбил 41-летнюю женщину на улице Ленина в Новой Усмани в 20:50 вторника, 14 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, машиной управлял 19-летний парень. Пострадавшую госпитализировали. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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