Под Воронежем водитель «ВАЗа» сбил 41-летнюю женщину
По данным автоинспекции, машиной управлял 19-летний парень. Пострадавшую госпитализировали.
По данным автоинспекции, машиной управлял 19-летний парень. Пострадавшую госпитализировали.
Водитель автомобиля «ВАЗ-21093» сбил 41-летнюю женщину на улице Ленина в Новой Усмани в 20:50 вторника, 14 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.
По данным автоинспекции, машиной управлял 19-летний парень. Пострадавшую госпитализировали. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.