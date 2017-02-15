СИБ Молдовы раскрыл группу джихадистов
КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Служба информации и безопасности (CИБ) Молдовы в сотрудничестве с прокуратурой города Сорока предотвратила деятельность в нашей стране радикальной исламистской организации.
КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Служба информации и безопасности (CИБ) Молдовы в сотрудничестве с прокуратурой города Сорока предотвратила деятельность в нашей стране радикальной исламистской организации.
Преступники продавали оружие представителям ряда этнических групп в Молдове, сообщает sputnik.md. О каких именно группах идет речь, силовики не разглашают.
Также радикалы вели пропаганду в интернете среди пользователей из нашей страны.
В ходе обысков по месту жительства у задержанных обнаружены пистолеты «Байкал» и «Парабеллум», полуавтоматическая винтовка «Сайга-410 К», винтовка Мосина и патроны.
На этих людей заведено уголовное дело. В случае признания вины им грозит тюремный срок до семи лет.