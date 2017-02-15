СИБ Молдовы раскрыл группу джихадистов

Преступники продавали оружие представителям ряда этнических групп в Молдове, сообщает sputnik.md. О каких именно группах идет речь, силовики не разглашают.

Также радикалы вели пропаганду в интернете среди пользователей из нашей страны.

В ходе обысков по месту жительства у задержанных обнаружены пистолеты «Байкал» и «Парабеллум», полуавтоматическая винтовка «Сайга-410 К», винтовка Мосина и патроны.

На этих людей заведено уголовное дело. В случае признания вины им грозит тюремный срок до семи лет.