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13:47 (мск), источник: Publika.md

Румынский автобус попал в цепную аварию в Венгрии

Румынский пассажирский автобус попал в цепную аварию в Венгрии. Произошло это в двух километрах от границы с соседней страной. По предварительным данным, четыре человека погибли, шесть пострадали.

Источник: Publika.md

Румынские СМИ пишут, что столкнулись несколько автомобилей, автобус и фура. Румынский автобус следовал из Гамбурга в Бухарест.

Венгерские власти утверждают, что ДТП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, в частности из-за тумана. Румыния направила на место происшествия два экипажа SMURD.

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