Румынский автобус попал в цепную аварию в Венгрии
Румынский пассажирский автобус попал в цепную аварию в Венгрии. Произошло это в двух километрах от границы с соседней страной. По предварительным данным, четыре человека погибли, шесть пострадали.
Румынский пассажирский автобус попал в цепную аварию в Венгрии. Произошло это в двух километрах от границы с соседней страной. По предварительным данным, четыре человека погибли, шесть пострадали.
Румынские СМИ пишут, что столкнулись несколько автомобилей, автобус и фура. Румынский автобус следовал из Гамбурга в Бухарест.
Венгерские власти утверждают, что ДТП произошло