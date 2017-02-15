Генпрокуратура утвердила обвинение по делу «хабаровских живодерок»

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан… После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Хабаровска», — сказал он.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

По версии следствия, минувшим летом две несовершеннолетние подруги систематически издевались над животными, увечили их и убивали. Их жертвами стали птенцы, голуби, кошки и собаки — всего не менее 15 животных.