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12:35 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу «хабаровских живодерок»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу «хабаровских живодерок», далее материалы направят в суд для рассмотрения по существу, сообщил в среду журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан… После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Хабаровска», — сказал он.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

По версии следствия, минувшим летом две несовершеннолетние подруги систематически издевались над животными, увечили их и убивали. Их жертвами стали птенцы, голуби, кошки и собаки — всего не менее 15 животных.

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