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12:29 (мск), источник: АиФ Омск

Омич обокрал кондуктора, вытащив деньги из его сумки

Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей.

Омич обокрал кондуктора, вытащив деньги из его сумки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

В полицию обратился кондуктор пассажирского автобуса № 20, сообщив что из сумки у него было украдено около 4 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, деньги пропали, когда кондуктор передвигался по салону автобуса и обилечивал пассажиров.

Женщина описала приметы подозрительного пассажира, который задавал ей различные вопросы и поспешно сошёл на ближайшей остановке. Личность злоумышленника была быстро установлена. Ранее мужчина был уже 6 раз судимого за аналогичные преступления. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Омич во всем сознался, сообщив, что деньги успел потратить на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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