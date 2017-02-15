В МЧС назвали причину возгорания трех иномарок в Уфе

На борьбу с огнем, продолжавшуюся не больше часа, прибыли три спецмашины и 10 пожарных.
«В результате пожара у всех трех автомобилей повреждены моторные отсеки и салоны. Пострадавших нет. Сотрудниками органа дознания Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в результате проведения проверки по пожару установлена причина случившегося. В данном случае это поджог», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, иномарки были припаркованы рядом с подъездом. Владелец уцелевшей машины предположил, что это мог быть поджог либо произошло возгорание из-за наезда автомобиля с разогретым двигателем на оставленный кем-то матрас.