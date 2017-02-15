Авария на трамвайных путях произошла в Красноармейском районе Волгограда
В Красноармейском районе на трамвайных путях произошло столкновение грузовика и «Лады Ларгус» на перекрестке улицы 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской. Об этом сообщают свидетели.
В Красноармейском районе на трамвайных путях произошло столкновение грузовика и «Лады Ларгус» на перекрестке улицы 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской. Об этом сообщают свидетели.
Авария произошла между остановками ДК «Царицын» и «Клуб Строителей» примерно в 10:43. Без трамваев остался большой жилой массив до Судоверфи. Их движение было приостановлено в оба направления. Со стороны «Каустика» трамваи проходили через депо № 3.
Машины смогли оперативно транспортировать с трамвайных путей, благодаря чему в 11:25 движение, по сообщению