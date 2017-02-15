Авария на трамвайных путях произошла в Красноармейском районе Волгограда

Авария произошла между остановками ДК «Царицын» и «Клуб Строителей» примерно в 10:43. Без трамваев остался большой жилой массив до Судоверфи. Их движение было приостановлено в оба направления. Со стороны «Каустика» трамваи проходили через депо № 3.

Машины смогли оперативно транспортировать с трамвайных путей, благодаря чему в 11:25 движение, по сообщению пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», было восстановлено.