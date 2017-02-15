Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Эксперты спрогнозировали наиболее вероятный сценарий в Донбассе
У Андрея Аршавина родилась дочь
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
Бой у высоты «Дерзкой»: армия ДНР отбила атаку ВСУ – СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
15:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Авария на трамвайных путях произошла в Красноармейском районе Волгограда

В Красноармейском районе на трамвайных путях произошло столкновение грузовика и «Лады Ларгус» на перекрестке улицы 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской. Об этом сообщают свидетели.

Авария произошла между остановками ДК «Царицын» и «Клуб Строителей» примерно в 10:43. Без трамваев остался большой жилой массив до Судоверфи. Их движение было приостановлено в оба направления. Со стороны «Каустика» трамваи проходили через депо № 3.

Машины смогли оперативно транспортировать с трамвайных путей, благодаря чему в 11:25 движение, по сообщению пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», было восстановлено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь