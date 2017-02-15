В Автозаводском районе трамвай сошел с рельсов

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 15 февраля с рельсов сошел трамвай. Об этом корреспонденту NewsNN сообщили в трамвайном депо № 3.

Как сообщает портал NN.ru, трамвай № 22 развернуло на путях. Движение на линии было приостановлено. В депо уточнили, что сейчас движение восстановлено и трамваи курсируют в обычном режиме.