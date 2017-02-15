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13:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Трое новосибирцев пошли под суд за создание нелегального банка

Жители Новосибирска без банковской лицензии вели банковские счета физлиц и компаний, в результате чего заработали 14 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Трое новосибирцев пошли под суд за создание нелегального банка, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян с июля 2012 года по июнь 2015 года совершали незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специальной лицензии.

Новосибирцы открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства, платежные и расчетные документы и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего заработали свыше 14 млн рублей.

Они признаны виновными в совершении преступления по п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Ременский осужден к наказанию в виде 1 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Голиков и Баратян осуждены к наказанию в виде 1 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей (условно), с испытательным сроком 2 года.

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