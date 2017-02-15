Трое новосибирцев пошли под суд за создание нелегального банка, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян с июля 2012 года по июнь 2015 года совершали незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специальной лицензии.

Новосибирцы открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства, платежные и расчетные документы и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего заработали свыше 14 млн рублей.

Они признаны виновными в совершении преступления по п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Ременский осужден к наказанию в виде 1 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Голиков и Баратян осуждены к наказанию в виде 1 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей (условно), с испытательным сроком 2 года.