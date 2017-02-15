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15:11 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани девушка устроила ДТП из трех машин

ДТП из трех машин произошло на ул. Журналистов, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария случилась 14 февраля в 11.30. 27-летняя девушка за рулем Toyota, выезжая на дорогу с прилегающей территории возле дома № 5 по ул. Журналистов, не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем Jeep под управлением 37-летней женщины. От удара Jeep врезался в припаркованный автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 32-летний водитель из Нижегородской области. В результате ДТП водитель Jeep получила ушиб колена.

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