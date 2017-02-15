В Казани девушка устроила ДТП из трех машин

Авария случилась 14 февраля в 11.30. 27-летняя девушка за рулем Toyota, выезжая на дорогу с прилегающей территории возле дома № 5 по ул. Журналистов, не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем Jeep под управлением 37-летней женщины. От удара Jeep врезался в припаркованный автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 32-летний водитель из Нижегородской области. В результате ДТП водитель Jeep получила ушиб колена.