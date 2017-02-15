Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Киев выразил протест из-за решения Мосгорсуда
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Рейтинг самых комфортных городов мира
Ванные комнаты всех оттенков синего
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Жителя Дона осудили за ложное обвинение жены в терроризме на Кубани

Житель Ростовской области наказан служителями Фемиды за ложное обвинение супруги в терроризме на Кубани.

О якобы готовящемся женой теракте в Краснодарском крае Петр Старичков сообщил в дежурные службы в августе прошлого года. Как уточнили ИА REGNUM в облпрокуратуре 15 февраля, звонил житель поселка Чертково спасателям неоднократно.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, в момент совершения преступления Старичков был пьян. Звонил по номеру 112 он со своего личного мобильного телефона из хулиганских побуждений.

Приговором суда Старичков признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (статья 207 УК РФ) и приговорен к 1,3 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработной платы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ростовской области телефонные хулиганы неоднократно ложно минировали разные объекты. На лжетерроризме попадались и коллекторы, угрожавшие расправой в случае неуплаты долгов, бывшие заключённые.

Так, в мае на Дону был задержан 43-летний ранее судимый мужчина, который фиктивно заложил бомбу в центральную больницу Семикаракорского района. Также в эти дни в Таганроге и Батайске хулиганы ложно минировали гостиницу и административное здание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Гражданку Мьянмы задержали по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь