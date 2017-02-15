В Воронеже курсант помог задержать уличного грабителя
Молодой человек вызвал полицию и бросился догонять подозреваемого.
Молодой человек вызвал полицию и бросился догонять подозреваемого.
Во вторник, 14 февраля, в Воронеже около полудня на улице Димитрова к 58-летнему мужчине обратился прохожий. Он предложил ему купить
Злоумышленник заметил, что прохожий пьян и выхватил у него из кармана 6000 рублей. ЧП заметил курсант 2 курса института МВД Георгий Беляев.
Парень бросился преследовать подозреваемого и передал информацию о случившемся в дежурную часть городского управления полиции. На место выехали полицейские. Они вместе с курсантом начали патрулировать улицы и задержали подозреваемого.
«В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли похищенное», — рассказали в
Сыщики и потерпевший поблагодарили неравнодушного курсанта за помощь. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело за грабеж (ч.1, ст. 161 УК РФ).