В Воронеже курсант помог задержать уличного грабителя

Во вторник, 14 февраля, в Воронеже около полудня на улице Димитрова к 58-летнему мужчине обратился прохожий. Он предложил ему купить sim-карту.

Злоумышленник заметил, что прохожий пьян и выхватил у него из кармана 6000 рублей. ЧП заметил курсант 2 курса института МВД Георгий Беляев.

Парень бросился преследовать подозреваемого и передал информацию о случившемся в дежурную часть городского управления полиции. На место выехали полицейские. Они вместе с курсантом начали патрулировать улицы и задержали подозреваемого.