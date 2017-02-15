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13:02 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже курсант помог задержать уличного грабителя

Молодой человек вызвал полицию и бросился догонять подозреваемого.

Во вторник, 14 февраля, в Воронеже около полудня на улице Димитрова к 58-летнему мужчине обратился прохожий. Он предложил ему купить sim-карту.

Злоумышленник заметил, что прохожий пьян и выхватил у него из кармана 6000 рублей. ЧП заметил курсант 2 курса института МВД Георгий Беляев.

Парень бросился преследовать подозреваемого и передал информацию о случившемся в дежурную часть городского управления полиции. На место выехали полицейские. Они вместе с курсантом начали патрулировать улицы и задержали подозреваемого.

«В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли похищенное», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Сыщики и потерпевший поблагодарили неравнодушного курсанта за помощь. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело за грабеж (ч.1, ст. 161 УК РФ).

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