Стало известно о первых арестах по делу об убийстве Ким Чон Нама

По информации журналистов, арестован таксист, который предположительно привёз в аэропорт Куала-Лумпура двух женщин, которые позже совершили нападение на Ким Чон Нама.

Кроме того арестована женщина. Издание отмечает, что она вьетнамка. В настоящее время полиция разыскивает вторую женщину, а также четверых мужчин.

45-летний Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. По одной из версий, к нему подошла женщина и набросила пропитанный неизвестной жидкостью платок. Ким Чон Наму пытались оказать помощь на территории воздушной гавани, после чего отправили в больницу, но по дороге мужчина скончался.

По данным разведки Южной Кореи, спецслужбы КНДР вели охоту за Ким Чон Намом на протяжении последних пяти лет — после того, как его брат Ким Чен Ын пришёл к власти. Его отравили при помощи яда, однако был ли это простой укол или выстрел отравленной капсулой, установит экспертиза.

По информации из открытых источников, сам Ким Чон Нам с 2001 года постоянно проживал в Китае, в Шанхае, и в КНДР не возвращался. Его считают оппозиционером.

По некоторым сообщениям, в 2009 году северокорейское руководство или Ким Чен Ын по собственной инициативе планировали его устранение, но отказались от этих планов под давлением официального Пекина.