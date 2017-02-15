Стало известно о первых арестах по делу об убийстве Ким Чон Нама
О первых арестах стало известно спустя сутки после смерти Ким Чон Нама, сообщает Интерфакс со ссылкой на малазийское издание Malaysia Daily.
О первых арестах стало известно спустя сутки после смерти Ким Чон Нама, сообщает Интерфакс со ссылкой на малазийское издание Malaysia Daily.
По информации журналистов, арестован таксист, который предположительно привёз в аэропорт
Кроме того арестована женщина. Издание отмечает, что она вьетнамка. В настоящее время полиция разыскивает вторую женщину, а также четверых мужчин.
45-летний Ким Чон Нам был убит в аэропорту
По данным разведки Южной Кореи, спецслужбы КНДР вели охоту за Ким Чон Намом на протяжении последних пяти лет — после того, как его брат Ким Чен Ын пришёл к власти. Его отравили при помощи яда, однако был ли это простой укол или выстрел отравленной капсулой, установит экспертиза.
По информации из открытых источников, сам Ким Чон Нам с 2001 года постоянно проживал в Китае, в Шанхае, и в КНДР не возвращался. Его считают оппозиционером.
По некоторым сообщениям, в 2009 году северокорейское руководство или Ким Чен Ын по собственной инициативе планировали его устранение, но отказались от этих планов под давлением официального Пекина.