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13:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ушедшую из дома в Алматы девушку нашли за городом

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Ушедшую из дома 14-летнюю алматинку Алину Зуеву нашли за городом, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан дядя девушки Геннадий Зуев.

Источник: Sputniknews.kz

Информация о поисках начала распространяться в социальных сетях во вторник. Алина ушла из дома в понедельник, 13 февраля, в 15:00.

Сегодня родственники сообщили, что девушка нашлась живой и здоровой за пределами города.

«Да, мы нашли. Сейчас сижу, всех обзваниваю и отписываюсь. Нашли ее за городом. Пока другой информации нет, сейчас там оперативники с отцом», — сказал дядя девушки Геннадий.

В поисках участвовали волонтеры из нескольких городов Казахстана, точное количество неизвестно, так как желающих помочь с каждым часом становилось все больше.

По словам Геннадия Зуева, 15 февраля стали поступать звонки о том, что девушку видели. «Раньше такого не было, думаю, это влияет возраст», — добавил дядя пропавшей девушки.

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