Ушедшую из дома в Алматы девушку нашли за городом
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Ушедшую из дома 14-летнюю алматинку Алину Зуеву нашли за городом, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан дядя девушки Геннадий Зуев.
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Ушедшую из дома 14-летнюю алматинку Алину Зуеву нашли за городом, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан дядя девушки Геннадий Зуев.
Информация о поисках начала распространяться в социальных сетях во вторник. Алина ушла из дома в понедельник, 13 февраля, в 15:00.
Сегодня родственники сообщили, что девушка нашлась живой и здоровой за пределами города.
«Да, мы нашли. Сейчас сижу, всех обзваниваю и отписываюсь. Нашли ее за городом. Пока другой информации нет, сейчас там оперативники с отцом», — сказал дядя девушки Геннадий.
В поисках участвовали волонтеры из нескольких городов Казахстана, точное количество неизвестно, так как желающих помочь с каждым часом становилось все больше.
По словам Геннадия Зуева, 15 февраля стали поступать звонки о том, что девушку видели. «Раньше такого не было, думаю, это влияет возраст», — добавил дядя пропавшей девушки.