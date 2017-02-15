Ушедшую из дома в Алматы девушку нашли за городом

Информация о поисках начала распространяться в социальных сетях во вторник. Алина ушла из дома в понедельник, 13 февраля, в 15:00.

Сегодня родственники сообщили, что девушка нашлась живой и здоровой за пределами города.

«Да, мы нашли. Сейчас сижу, всех обзваниваю и отписываюсь. Нашли ее за городом. Пока другой информации нет, сейчас там оперативники с отцом», — сказал дядя девушки Геннадий.

В поисках участвовали волонтеры из нескольких городов Казахстана, точное количество неизвестно, так как желающих помочь с каждым часом становилось все больше.

По словам Геннадия Зуева, 15 февраля стали поступать звонки о том, что девушку видели. «Раньше такого не было, думаю, это влияет возраст», — добавил дядя пропавшей девушки.