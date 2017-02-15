Колпинец под полом в гараже нашел исправный пулемет времен ВОВ

Пролежавшее под досками несколько десятков лет оружие оказалось пригодным для стрельбы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 15 февраля, оружие было найдено во время ремонта. Пролежавший под полом гаража пистолет-пулемет заржавел, но детали и части механизма ППШ исправны. Нашедший оружие колпинец не первый владелец гаража и кто спрятал под полом пулемет, он не знает.

Мужчина сам принес оружие в районный отдел лицензионно-разрешительной работы, чем избавил себя от уголовного преследования за незаконное хранение оружия и получил денежную компенсацию.

Напомним, похожие истории случились в Петербурге в начале месяца. Так, 9 февраля хозяйка квартиры в Свечном нашла в шкафу гранату, а 6 февраля жители квартиры на Свердловской набережной, двигая пианино, обнаружили за ним ружье.