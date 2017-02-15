Тепловоз перевернул на бок фургон в Новосибирске
На переезде у железнодорожной станции «Новосибирск-Западный» тепловоз перевернул на бок фургон Mitsubishi Canter, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
На переезде у железнодорожной станции «Новосибирск-Западный» тепловоз перевернул на бок фургон Mitsubishi Canter, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Тепловоз перевернул на бок фургон в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
На переезде у железнодорожной станции «Новосибирск-Западный» тепловоз перевернул на бок фургон Mitsubishi Canter. Очевидцы сообщают, что водитель грузовика попытался проскочить переезд перед приближавшимся поездом.
Данный переезд находится на путях необщего пользования и принадлежит промышленному предприятию.