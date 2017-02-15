Чарльз Батлер «ушёл в бега»

Силовики заинтересовались исчезновением земельных участков ОАО «Порт Пермь» на сумму более 1 млрд руб. Генеральный директор и фактический владелец предприятия Чарльз Алексей Батлер уже семь месяцев находится в федеральном розыске, компания фактически парализована. За будущее предприятия переживают как портовики, так и органы власти, ведь порт — это важное инфраструктурное предприятие, самый восточный порт европейского континента и крупный работодатель.

Важность порта для развития Пермского края, Урала и Сибири нельзя недооценивать.

Дмитрий Фёдоров, депутат Пермской городской думы, владелец миноритарного пакета акций ОАО «Порт Пермь»:

— Логистика имеет для развития промышленности и благосостояния города огромное значение. Если учитывать огромный потенциал речного транспорта, неоспоримо, что порт Пермь — ключевой транспортный узел. Авто- и железная дорога перегружены, в то время как река — транспортная артерия, которая буквально не имеет ограничений по габаритам и количеству грузов. Многие не знают, но из Перми можно без существенных ограничений доставлять груз в акваторию Балтики и Средиземноморья….

Напомним вкратце историю, которая привела к появлению уголовного дела в отношении Батлера.

В 2007 году контрольный пакет акций порта приобрела швейцарская компания «Марк Рич Реал Эстейт», крупный европейский инфраструктурный инвестор. Её основатель, миллиардер Марк Рич, славился хорошими отношениями с Россией, позволявшими ему заниматься бизнесом в СССР даже в самый разгар холодной войны. Марк Рич заявил о реструктуризации, развитии порта и реализации крупного девелоперского проекта, который получил в своё время поддержку городских и краевых властей как новая визитная карточка нашего города. Вместе с освобождением городского грузового района планировался не менее масштабный проект развития порта как инфраструктурного узла в Заостровке. Согласно этому проекту планировались инвестиции в приобретение новых кранов, судов, устройство современного тримодального терминала, создание новых рабочих мест.

Чарльз Батлер развалил эти планы и привёл предприятие на грань вымирания. Он стал менеджером пермского проекта Марка Рича и пользовался его большим доверием. Как оказалось, целью Батлера было не развитие порта, а личная выгода. По видимости, поступки Батлера были нацелены лишь на одно — присвоение себе участков порта миллиардной стоимости. Приватизация земель речных портов была запрещена законом, и освобождение земли от портовой деятельности требовало решения правительства. Марк Рич планировал вкладывать миллиарды, но Батлер решил вопрос по-другому — способом, который в лучших российских традициях можно назвать «прихватизацией».

Участки, выделенные порту под портовую деятельность, размежевали на 16 кусков, то есть «распилили». Таким образом, портовая земля превратилась в землю под склады и другие объекты. Запрет на приватизацию распространялся и на государственную портовую инфраструктуру. Было инсценировано судебное дело: порт Пермь потребовал у Росимущества продать государственную инфраструктуру, ответственные сотрудники Росимущества написали заведомо проигрышный отзыв, даже не явились в суд и проиграли. Как только решение вступило в силу, порт приобрёл инфраструктуру и землю в собственность.

Случилось это 28 декабря 2009 года. Трудно представить, что сотрудники территориального управления Росимущества не знали о нахождении порта на указанных участках.

Не успели высохнуть чернила на сделке, как земля опять поменяла собственника. В мае 2010 года Батлер перевёл участки, имеющие в то время стоимость почти 1 млрд руб., из порта на чешскую компанию «Далтамэн» за 95 млн руб. Но даже эти деньги в Перми надолго не остались. Порт взял у «Далтамэна» участки в аренду, и 95 млн руб. мгновенно вернулись обратно в компанию «Далтамэн».

Тогда охваченный азартом Батлер не смог остановиться, имея козырь, которым он и решил воспользоваться. В 2006 году Марк Рич приобретал контрольный пакет акций, и существовало много обязанностей, которые ему как контролирующему акционеру пришлось бы перед покупкой акций выполнить. Чтобы ускорить процесс покупки предприятия, Батлер предложил временно распределить часть акций между номинальными акционерами, в качестве которых предложил Наоми Бриц — девушку, занимавшуюся распространением его газеты, Нинель Схейбалову — пенсионерку, которая работала на него ради поездок в Россию, и, конечно, себя. В 2011 году Батлер, воспользовавшись голосами номинальных акционеров Бриц и Схейбаловой, увеличил уставной капитал и за 35 млн руб. приобрёл 70% акций ОАО «Порт Пермь».

Стоит заметить, что необходимую для покупки акций денежную сумму 35 млн руб. Батлер позаимствовал в порту. Точнее, она ушла со счёта предприятия в Чехию через два дня после принятия советом директоров решения об увеличении уставного капитала. Против Чарльза Батлера было возбуждено уголовное дело. Случайно это или нет, но защитником Батлера является адвокат Михаил Постаногов, муж Галины Постаноговой, находившейся на руководящем посту теруправления Росимущества во время приватизации участков.

Наконец правоохранительные органы начали расследовать действия, связанные с незаконной приватизацией земли. Порт Пермь, конечно, не единственный случай, но его масштабы особенные. На скамейке подсудимых может оказаться не только Батлер, но и его соучастники. Судебная практика в этих делах уже наработана. Один из примеров: когда незаконно отчуждались земли, выделенные под транспортную инфраструктуру, сделки часто маскировались тем, что участки в кадастре обозначены как земли населённых пунктов. Но Верховный суд сказал ясно: имеет значение, на какие цели выделена земля и как она используется фактически. Более того, когда предприятие уже взяло участки в аренду, оно потеряло право выкупа на льготных условиях и покупать может только по кадастровой стоимости.

Итак, правовая квалификация очевидна — превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 201) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Наказание предусматривается в виде лишения свободы до 10 лет, при этом наказания частично суммируются. Нахождение Батлера в третьих странах значения почти не имеет. Большинство стран мира выдаст его в Россию для суда и отбывания наказания.

Дмитрий Фёдоров борется с преступниками в порту уже несколько лет. По его словам, его тревожит не только факт, что порт по всем признакам попал в криминальные руки, но и беспрецедентный уровень безответственности его руководства.

Дмитрий Фёдоров:

— Порт — это полноценное транспортное предприятие. Здесь находятся судна и другие опасные объекты. Руководитель предприятия несёт ответственность не только за сохранность имущества, но и за человеческие жизни. И при этом он в бегах, мало того — в розыске! Это урок всем мошенникам, как местным, так и иностранным: в Перми вам не место!

Требуется развитие предприятия. Портовая земля должна быть возвращена государству, и на участках городского района необходимо устроить общественную зону отдыха, так как, к сожалению, на том месте порт нам уже не воскресить. Когда территория станет доступной, новую жизнь приобретёт уже вся набережная.