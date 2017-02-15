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13:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе при попытке сбежать с места ДТП пьяный водитель сбил женщину

Вчера в уфимском микрорайоне Сипайлово пьяный водитель сбил 38-летнюю женщину. Об этом сообщает отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.

Известно, что наезд произошел днем на улице Жукова, 12. По сообщению ГИБДД, 58-летний мужчина из Караидельского района ехал за рулем «Датсун ОН» в сторону улицы Королева. В результате он допустил столкновение с «Хундай Солярис» за рулем которого находилась 38-летняя уфимка.

Когда она подошла к автомобилю виновника, он попытался сбежать с места ДТП и зацепил ее зеркалом заднего вида. Как оказалось, в крови у водителя был 0, 519 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сейчас нарушителю грозит административное наказание по части 1 ст. 12.8 КоАП РФ, где предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управлять транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Стоит отметить, всего за прошедшие сутки в Уфе зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, пострадало 4 человека.

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