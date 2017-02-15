Двое в масках ворвались в дом пенсионерки и унесли ценностей на 2 млн рублей

Преступление было совершено в ночь на 31 января этого года. По данным полиции, злоумышленники в масках через незакрытое подвальное окно проникли в коттедж пожилой женщины, расположенный в Центральном районе города.

У хозяйки налетчики потребовали деньги и ценности, угрожали пенсионерке ножом и душили её шарфом. Из дома нападавшие похитили мобильный телефон и дорогостоящие ювелирные украшения, причинив ущерб на сумму 2 млн рублей. Потерпевшая с различными травмами была госпитализирована.

По оперативным данным, задержанные за несколько месяцев до совершения преступления занимались земляными работами во дворе дома, принадлежащего потерпевшей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет лишения свободы. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.