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13:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе Воронежа 54 дома остались без тепла из-за коммунальной аварии

Без тепла остались дома на улицах Московский проспект, Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы.

Коммунальная авария оставила без теплоснабжения 54 дома в Коминтерновском районе Воронежа около 11:00 среды, 15 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе муниципального предприятия «Воронежтеплосеть». По данным специалистов, произошел прорыв в тепловой камере. На месте ЧП работают аварийные службы.

Без тепла остались дома на улицах Московский проспект, Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы. Рабочие планируют устранить аварию к 15:00.

В январе 2017 года 128 домов остались без тепла из-за утечки на водоводе. Тогда спасатели рекомендовали не включать самодельные электрообогреватели — лучше использовать заводские приборы. Нельзя отапливать квартиру с помощью газовой или электрической плиты.

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