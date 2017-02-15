В Коминтерновском районе Воронежа 54 дома остались без тепла из-за коммунальной аварии
Без тепла остались дома на улицах Московский проспект, Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы.
Без тепла остались дома на улицах Московский проспект, Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы.
Коммунальная авария оставила без теплоснабжения 54 дома в Коминтерновском районе Воронежа около 11:00 среды, 15 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Без тепла остались дома на улицах Московский проспект, Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы. Рабочие планируют устранить аварию к 15:00.
В январе 2017 года 128 домов остались без тепла