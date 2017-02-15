В Коминтерновском районе Воронежа 54 дома остались без тепла из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария оставила без теплоснабжения 54 дома в Коминтерновском районе Воронежа около 11:00 среды, 15 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе муниципального предприятия «Воронежтеплосеть». По данным специалистов, произошел прорыв в тепловой камере. На месте ЧП работают аварийные службы.

Без тепла остались дома на улицах Московский проспект, Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы. Рабочие планируют устранить аварию к 15:00.