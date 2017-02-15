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13:17 (мск), источник: АиФ Самара

Чапаевские полицейские разыскивают водителя, сбившего девушку с младенцем

В Чапаевске на ул. Черняховского неустановленный водитель наехал на 25-летнюю девушку с десятимесячным мальчиком на руках.

В Чапаевске полицейские разыскивают водителя скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во вторник, 14 февраля, вечером, в полицию Чапаевска поступило сообщение из городской больницы об обращении за медицинской помощью 25-летней девушки и 10-месячного мальчика, получивших травмы в результате наезда на них автомобиля в 19:25 на улице Черняховского.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного автомобиля, ехавший задним ходом возле одного из домов сбил девушку, шедшую по прилегающей территории магазина с грудным ребенком на руках. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь.

В результате наезда автомобиля девушки и младенец получили телесные повреждения, с которыми самостоятельно обратились в городскую больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.

Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просят позвонить по телефонам: (84639) 2−28−55 (Дежурная часть ОГИБДД Отдела МВД России по городу Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

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