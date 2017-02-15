В Омской области арестовали более 100 литров непищевого спирта

В Омской области специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области арестовали более 104 литра непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на 13 февраля было проверено 1140 объектов. В результате было арестовано на 1055 единиц спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%. За незаконную продажу данной продукции 25 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей.

Напомним, что Главный санитарный врач России 24 января 2017 года подписал постановление «О приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».