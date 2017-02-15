Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Почему вы ненавидите зиму
Осужденная воспитательница отказалась просить о помиловании
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Рейтинг самых комфортных городов мира
Ванные комнаты всех оттенков синего
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14:08 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области арестовали более 100 литров непищевого спирта

По результатам внеплановых проверок Роспотребнадзора, было оштрафовано 25 предпринимателей.

В Омской области специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области арестовали более 104 литра непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на 13 февраля было проверено 1140 объектов. В результате было арестовано на 1055 единиц спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%. За незаконную продажу данной продукции 25 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей.

Напомним, что Главный санитарный врач России 24 января 2017 года подписал постановление «О приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске ещё одну школьницу удалось спасти от самоубийства
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Гражданку Мьянмы задержали по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь