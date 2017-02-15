В Омске грабитель потерял свой мобильник там, где украл чужой

Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что он познакомился в кафе с двумя мужчинами и остался распивать с ними алкогольные напитки. Когда заведение закрылось, он отправился домой. В это время новые знакомые догнали его, избили и забрали куртку, в которой находилась крупная сумма денег и сотовый телефон.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили на земле мобильник, который, как оказалось, принадлежал одному из нападавших. Мужчину задержали по месту жительства в Ленинском округе, а днем позже был задержан и второй нападавший.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили на земле мобильный аппарат, который, по словам потерпевшего, ему не принадлежал. Как выяснилось, владельцем сотового телефона оказался один из злоумышленников. Мужчину задержали по месту жительства в Ленинском округе. А днем позже его подельника.

«В ходе дальнейшей работы оперативники установили, что подозреваемые 24 и 25 лет, заранее спланировали преступление. Заметив у омича крупную сумму денег, решили совершить хищение. Деньги они потратили, а куртку, в кармане которой был сотовый телефон, выбросили в гаражах», — сообщили в пресс-службе омской полиции.

Розыск похищенного имущества продолжается. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.