В Казани задержали студентов, устроивших драку со стрельбой

Утром 15 февраля между двумя учащимися одного из колледжей города и проходящей мимо компанией молодых людей (два парня и две девушки) произошел конфликт, который перерос в драку. В результате один из злоумышленников выстрелил в студентов из травматического пистолета. После чего молодые люди убежали.

Как выяснилось, они скрывались в одной из квартир по ул. Карбышева. Подъехавшим на место полицейским молодые люди дверь не открывали, поэтому стражи порядка проникли в квартиру через окно на первом этаже. В настоящее время злоумышленники задержаны. Пострадавших в результате перестрелки студентов госпитализировали в РКБ.