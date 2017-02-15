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14:01 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани задержали студентов, устроивших драку со стрельбой

Злоумышленников, устроивших драку в Казани, задержали, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Утром 15 февраля между двумя учащимися одного из колледжей города и проходящей мимо компанией молодых людей (два парня и две девушки) произошел конфликт, который перерос в драку. В результате один из злоумышленников выстрелил в студентов из травматического пистолета. После чего молодые люди убежали.

Как выяснилось, они скрывались в одной из квартир по ул. Карбышева. Подъехавшим на место полицейским молодые люди дверь не открывали, поэтому стражи порядка проникли в квартиру через окно на первом этаже. В настоящее время злоумышленники задержаны. Пострадавших в результате перестрелки студентов госпитализировали в РКБ.

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