Под Бисертью Audi буквально разорвало пополам от столкновения с фурой

Накануне возле поселка Бисерть женщина за рулем Audi пыталась обогнать фуру и не заметила, что по встречной полосе движется еще один большегруз.

Машина буквально лоб в лоб влетела в грузовик, так что легковой автомобиль разорвало на две части: передняя осталась под фурой, а задняя вылетела на свою полосу и столкнулась с еще одним грузовиком. Личность погибшей женщины-водителя уже установлена, ей было 32 года.