Под Бисертью Audi буквально разорвало пополам от столкновения с фурой
Страшная авария на Пермском тракте — легковой автомобиль Audi влетел под грузовик,
Страшная авария на Пермском тракте — легковой автомобиль Audi влетел под грузовик,
Накануне возле поселка Бисерть женщина за рулем Audi пыталась обогнать фуру и не заметила, что по встречной полосе движется еще один большегруз.
Машина буквально лоб в лоб влетела в грузовик, так что легковой автомобиль разорвало на две части: передняя осталась под фурой, а задняя вылетела на свою полосу и столкнулась с еще одним грузовиком. Личность погибшей