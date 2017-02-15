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14:46 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Под Бисертью Audi буквально разорвало пополам от столкновения с фурой

Страшная авария на Пермском тракте — легковой автомобиль Audi влетел под грузовик, женщина-водитель иномарки погибла на месте.

Накануне возле поселка Бисерть женщина за рулем Audi пыталась обогнать фуру и не заметила, что по встречной полосе движется еще один большегруз.

Машина буквально лоб в лоб влетела в грузовик, так что легковой автомобиль разорвало на две части: передняя осталась под фурой, а задняя вылетела на свою полосу и столкнулась с еще одним грузовиком. Личность погибшей женщины-водителя уже установлена, ей было 32 года.

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