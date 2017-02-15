15-летняя школьница стала жертвой карманника на станции метро в Новосибирске
На станции метро «Октябрьская» 35-летний мужчина отобрал у 15-летней школьницы сотовый телефон, сообщает
На станции метро «Октябрьская» 35-летний мужчина отобрал у 15-летней школьницы сотовый телефон, сообщает
15-летняя школьница стала жертвой карманника на станции метро в Новосибирске, сообщает
В 16:30 14 февраля в переходе метро на станции «Октябрьская» злоумышленник отобрал у 15-летней школьницы сотовый телефон.
Однако мужчина был оперативно задержан сотрудниками полиции, патрулировавшими территорию станции.
Подозреваемый в совершении преступления — 35-летнего жителя Кировского района, ранее судимый за кражу, был доставлен в полицию, а похищенное — изъято.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Проводится расследование. .