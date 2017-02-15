15-летняя школьница стала жертвой карманника на станции метро в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В 16:30 14 февраля в переходе метро на станции «Октябрьская» злоумышленник отобрал у 15-летней школьницы сотовый телефон.

Однако мужчина был оперативно задержан сотрудниками полиции, патрулировавшими территорию станции.

Подозреваемый в совершении преступления — 35-летнего жителя Кировского района, ранее судимый за кражу, был доставлен в полицию, а похищенное — изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Проводится расследование. .