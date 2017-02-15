В Крыму задержали бывшего зампреда совета министров республики
Задержан бывший заместитель председателя совета министров республики Крым, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России в среду. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года подозреваемый «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта».