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13:37 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму задержали бывшего зампреда совета министров республики

Задержан бывший заместитель председателя совета министров республики Крым, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России в среду. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года подозреваемый «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Задержан бывший заместитель председателя совета министров республики Крым, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России в среду.

По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года подозреваемый «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта».

Против чиновника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «получение взятки через посредника в особо крупном размере».

«В настоящее время подозреваемый задержан. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении.

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