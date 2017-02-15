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16:01 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Машинисты спасли кубанского подростка, получившего удар током на составе цистерн

Краснодар, 15 февраля, KrasnodarMedia. Машинисты из Тимашевска на Кубани спасли подростка, который получил сильнейший удар высоковольтным током, устроив забег по крышам железнодорожного состава цистерн.

Это случилось в январе, но подробности стал известны только сейчас. Мальчик получил сильнейшие ожоги, и если бы не проезжавшие мимо на личном автомобиле машинисты — спасти его вряд ли бы удалось, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Коллеги — машинисты эксплуатационного локомотивного депо станции «Краснодар» Денис Верлатов и Владимир Рыбалкин возвращались на автомобиле домой. Двигаясь по трассе вдоль железнодорожных путей, они увидели, как по составу цистерн бежит подросток.

«Он приблизился к высоковольтным проводам на опасное расстояние, — вспоминает Денис Верлатов. — Вспышка и мальчик на наших глазах упал на землю. Мы тут же бросились на помощь».

Подбежав к юноше и увидев, что одежда на нём загорелась, Владимир Рыбалкин набросил на него куртку и потушил пламя. В это время Денис Верлатов побежал к диспетчеру, чтобы сообщить о случившемся и вызвать экстренные службы.

«Двигать мальчишку нельзя было, поскольку он упал с большой высоты, у него могли быть серьёзные травмы», — рассказывает Владимир Рыбалкин. Подросток был в сознании, но в шоке от произошедшего. «Из-за полученных ожогов и сильной боли, мальчик просил снять с него рубашку, но это было опасно, можно было травмировать кожу, — пояснил Денис Верлатов. — Поэтому поддерживали, успокаивали пострадавшего как могли».

Подростка передали прибывшим медикам. Сначала он проходил лечение в ЦРБ Тимашевского района, затем в краевом ожоговом центре.

На вопрос, о чём думали, когда спасали юношу, Денис Верлатов ответил: «Я сам отец и было больно видеть, как мальчик страдает. Мысль была одна — не навредить и спасти», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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