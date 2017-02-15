Машинисты спасли кубанского подростка, получившего удар током на составе цистерн

Это случилось в январе, но подробности стал известны только сейчас. Мальчик получил сильнейшие ожоги, и если бы не проезжавшие мимо на личном автомобиле машинисты — спасти его вряд ли бы удалось, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Коллеги — машинисты эксплуатационного локомотивного депо станции «Краснодар» Денис Верлатов и Владимир Рыбалкин возвращались на автомобиле домой. Двигаясь по трассе вдоль железнодорожных путей, они увидели, как по составу цистерн бежит подросток.

«Он приблизился к высоковольтным проводам на опасное расстояние, — вспоминает Денис Верлатов. — Вспышка и мальчик на наших глазах упал на землю. Мы тут же бросились на помощь».

Подбежав к юноше и увидев, что одежда на нём загорелась, Владимир Рыбалкин набросил на него куртку и потушил пламя. В это время Денис Верлатов побежал к диспетчеру, чтобы сообщить о случившемся и вызвать экстренные службы.

«Двигать мальчишку нельзя было, поскольку он упал с большой высоты, у него могли быть серьёзные травмы», — рассказывает Владимир Рыбалкин. Подросток был в сознании, но в шоке от произошедшего. «Из-за полученных ожогов и сильной боли, мальчик просил снять с него рубашку, но это было опасно, можно было травмировать кожу, — пояснил Денис Верлатов. — Поэтому поддерживали, успокаивали пострадавшего как могли».

Подростка передали прибывшим медикам. Сначала он проходил лечение в ЦРБ Тимашевского района, затем в краевом ожоговом центре.