Житель Иркутска получил условный срок за попытку обмануть банк на 5 млн рублей

Ленинский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы условно за попытку банковского мошенничества на 5 млн рублей. Только благодаря компетентности кассира и проявленной ею бдительности были обнаружены признаки подделки расходного кассового ордера и преступление не было доведено до конца. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было тщательно подготовлено. Мужчина открыл счет в банке подал заявку на снятие 5 млн рублей, пояснив, что эти деньги должна быть ему переведены с другого счета.

«После этого он, зная, что в кассе должны быть подготовлены деньги по его заявке, пришел в банк с поддельным расходным кассовым ордером этого банка и обратился к кассиру», — говорится в сообщении ведомства.

Бдительная сотрудница банка обнаружила признаки подделки у расходного кассового ордера и преступление не было доведено до конца.