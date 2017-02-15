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15:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска получил условный срок за попытку обмануть банк на 5 млн рублей

Мужчина подделал кассовый ордер.

Ленинский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы условно за попытку банковского мошенничества на 5 млн рублей. Только благодаря компетентности кассира и проявленной ею бдительности были обнаружены признаки подделки расходного кассового ордера и преступление не было доведено до конца. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было тщательно подготовлено. Мужчина открыл счет в банке подал заявку на снятие 5 млн рублей, пояснив, что эти деньги должна быть ему переведены с другого счета.

«После этого он, зная, что в кассе должны быть подготовлены деньги по его заявке, пришел в банк с поддельным расходным кассовым ордером этого банка и обратился к кассиру», — говорится в сообщении ведомства.

Бдительная сотрудница банка обнаружила признаки подделки у расходного кассового ордера и преступление не было доведено до конца.

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