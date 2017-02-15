Раскрыто убийство пропавшего новосибирского пенсионера
Мужчину зарубил топором пьяный сосед.
Мужчину зарубил топором пьяный сосед.
В июне 2016 года пропал 61-однолетний сибиряк, проживавший в Кировском районе. Вчера входе розыскных работ был найден и арестован местный житель, причастный к его исчезновению.
В отделе полиции 51-однолетний подозреваемый признался в совершении убийства и написал явку с повинной, в которой раскрыл все детали преступления и указал на место сокрытия жертвы.
По сообщению
Известно, что подозреваемый ранее был судим. На этот раз следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).