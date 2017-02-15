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14:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Раскрыто убийство пропавшего новосибирского пенсионера

Мужчину зарубил топором пьяный сосед.

В июне 2016 года пропал 61-однолетний сибиряк, проживавший в Кировском районе. Вчера входе розыскных работ был найден и арестован местный житель, причастный к его исчезновению.

В отделе полиции 51-однолетний подозреваемый признался в совершении убийства и написал явку с повинной, в которой раскрыл все детали преступления и указал на место сокрытия жертвы.

По сообщению пресс-службы СК по Новосибирской области: «17 июля прошлого года подозреваемый выпивал алкогольные напитки с соседом в одном из дворов по улице Водозабор. Между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой, подозреваемый взял топор и ударил им потерпевшего не менее двух раз». Из-за тяжких повреждений мужчина скончался. Злоумышленник, боясь правосудия, сбросил труп в погреб соседнего дома, а крышку замаскировал землей и досками.

Известно, что подозреваемый ранее был судим. На этот раз следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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