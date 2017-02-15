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14:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье выросла групповая преступность среди детей

Каждая четвертая из таких группировок накануне противоправных действий распивала алкоголь.

Число подростков, совершивших преступления в составе групп, выросло в Прикамье. Об этом рассказала заместитель начальника по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Кандакова. Причиной таких злодеяний часто становится алкоголь. Каждая четвертая из таких группировок накануне противоправных действий распивала спиртные напитки.

«Многих детей никто не научил спокойно разговаривать, объяснять свою позицию — у них сразу идёт агрессия. Взять, к примеру, громкий случай с избиением девочки в прошлом году в Чайковском. Не понравилось, как она сказала, как посмотрела. Группа школьниц поставили ее на колени, заставили целовать ботинки, извиняться публично, выложили это в сеть. Безусловно, в такие ситуации мы сразу вмешиваемся, но этого не достаточно. Надо решать проблему, и в работу включается психологи», — рассказала Татьяна Кандакова.

Всего за год несовершеннолетние совершили 1894 преступлений, на учёт поставили 5622 детей. При этом самому юным нарушителям, которые в прошлом году оказались в центре временного содержания правонарушителей, всего 8 лет.

«Был случай, когда ребёнок прыгал на чужой машине. До этого бывали мелкие кражи из супермаркетов. Не всегда это дети из неблагополучных семей. Бывает, ребенок крадёт то, что хочет, а позволить себе не может, но в других случаях это жажда экстрима — поймают или нет», — считает замначальника по делам несовершеннолетних.

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