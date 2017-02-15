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14:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинку приговорили к 3 годам колонии за хищения денег у пенсионеров

Женщина с сообщницей под разными предлогами забрала у стариков более миллиона рублей.

Суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии 27-летнюю женщину, которая похитила у пенсионеров более миллиона рублей, сообщают в региональной прокуратуре.

По данным следствия, челябинка вместе с сообщницей проникала в квартиры к пожилым горожанам, представляясь сотрудницей почты, социальной или коммунальной службы. Затем женщины под различными предлогами — повышение пенсии, замена купюр — просили у жертв сделать некие взносы. Кроме того, пока одна мошенница отвлекала человека, другая похищала хранившиеся в доме ценности. Всего от действий женщин пострадали 14 пенсионеров, общая сумма ущерба составила более 1,4 миллиона рублей.

«В ходе судебного следствия ущерб частично возмещен подсудимой в сумме 58 100 рублей. Вину в предъявленном ей обвинении она признала в полном объеме, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее жителей Кургана предупредили о лже-сотрудниках «Почты России», которые сообщают о неких подарках о пенсионеров, а затем просят оплатить их.

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