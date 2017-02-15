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14:20 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области провалились под лёд легковушка и эвакуатор

По предварительным данным, в результате происшествия никто из людей серьёзно не пострадал.

В Калининградской заливе провалились под лёд легковой автомобиль и эвакуатор. Инцидент произошёл в выходные в районе посёлка Береговое Багратионовского округа.

По словам очевидцев, после того как «Шевроле» ушёл под лёд, на место вызвали эвакуатор. Погрузчик попытался достать автомобиль, но тоже провалился. По предварительным данным, в результате происшествия никто из людей серьёзно не пострадал.

Как рассказывают очевидцы, в выходные жители региона массово выезжали на замёрзший водоём на автомобилях и рыбачили рядом с машинами. Подобные действия строго запрещены.

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