В Калининградской области провалились под лёд легковушка и эвакуатор

В Калининградской заливе провалились под лёд легковой автомобиль и эвакуатор. Инцидент произошёл в выходные в районе посёлка Береговое Багратионовского округа.

По словам очевидцев, после того как «Шевроле» ушёл под лёд, на место вызвали эвакуатор. Погрузчик попытался достать автомобиль, но тоже провалился. По предварительным данным, в результате происшествия никто из людей серьёзно не пострадал.

Как рассказывают очевидцы, в выходные жители региона массово выезжали на замёрзший водоём на автомобилях и рыбачили рядом с машинами. Подобные действия строго запрещены.