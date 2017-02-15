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14:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Экс-начальник пункта УФМС в Воронежской области ответит в суде за 17 взяток

Мужчина незаконно получил более 400 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в среду, 15 февраля. Правоохранители обвинили мужчину в 17 случаях получения взяток общей суммой свыше 400 тыс. рублей.

По версии следствия, с января 2014 года по ноябрь 2015 года начальник территориального пункта УФМС получал деньги за предоставление миграционных услуг: выдачи вида на жительство, разрешения на временное проживание, выдачи свидетельства участника госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Следствие установило, что 36-летний житель Санкт-Петербурга перевел начальнику территориального УФМС 30 тыс. рублей. В ответ коррупционер должен был выдать знакомому петербуржца, гражданину Азербайджана, вид на жительство в России без присутствия мужчины в Воронежской области.

Следователи обвинили бывшего начальника территориального пункта УФМС в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и жителя Санкт-Петербурга в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Уголовные дела направлены в суд.

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