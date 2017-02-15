Экс-начальник пункта УФМС в Воронежской области ответит в суде за 17 взяток
Мужчина незаконно получил более 400 тыс рублей.
Мужчина незаконно получил более 400 тыс рублей.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области, сообщила
По версии следствия, с января 2014 года по ноябрь 2015 года начальник территориального пункта УФМС получал деньги за предоставление миграционных услуг: выдачи вида на жительство, разрешения на временное проживание, выдачи свидетельства участника госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Следствие установило, что 36-летний житель
Следователи обвинили бывшего начальника территориального пункта УФМС в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и жителя