Экс-начальник пункта УФМС в Воронежской области ответит в суде за 17 взяток

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в среду, 15 февраля. Правоохранители обвинили мужчину в 17 случаях получения взяток общей суммой свыше 400 тыс. рублей.

По версии следствия, с января 2014 года по ноябрь 2015 года начальник территориального пункта УФМС получал деньги за предоставление миграционных услуг: выдачи вида на жительство, разрешения на временное проживание, выдачи свидетельства участника госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Следствие установило, что 36-летний житель Санкт-Петербурга перевел начальнику территориального УФМС 30 тыс. рублей. В ответ коррупционер должен был выдать знакомому петербуржца, гражданину Азербайджана, вид на жительство в России без присутствия мужчины в Воронежской области.