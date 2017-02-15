Автоинспекторы помогли водителю фуры, застрявшей на трассе Тюмень-Омск, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

На автодороге Тюмень-Омск 12 февраля в районе 590 км водитель большегрузного автомобиля Scania не справился с управлением и съехал в кювет. О случившемся водитель сообщил в полицию.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД было оформлено дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, в котором люди не пострадали. Однако груженая фура плотно засела в снегу, и для того, чтобы ее можно было достать из кювета, необходима была специализированная техника. Помощь водитель ожидал в самом автомобиле. Автоинспекторы убедились в том, что у него достаточно топлива и еды. На случай необходимости стражи дорог оставили мужчине свои контактные телефоны», — уточнили в пресс-службе.